19-04-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Ravage groot: Dode bij explosie Veendam (Video)

Veendam - Bij de zware explosie die woensdagochtend meerdere woningen in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam heeft verwoest is in ieder geval één dode gevallen.

Drie anderen raakte licht gewond en konden na behandeling ter plaatsen naar een opvanglocatie. Later meer informatie.