19-04-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Ravage groot: foto overzicht Veendam (Video)

Veendam - Bij de zware explosie die woensdagochtend meerdere woningen in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam heeft verwoest is één dode(37) gevallen.

Drie anderen raakte licht gewond en konden na behandeling ter plaatse naar een opvanglocatie. De bovenste verdieping van het complex is weggevaagd. Rond 07.00 uur woensdagmorgen was de zware vermoedelijke (gas)explosie in het flatgebouw. De gevel is weggeslagen. De brokstukken liggen overal. De bewoner van het appartement stond bekend als overlastgever. Er werd al gezocht naar andere woonruimte voor de man.