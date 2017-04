19-04-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Fietser(12) gewond bij ongeluk in Hellum (Video)

Hellum - Een 12-jarige uit Siddeburen afkomstige jongen is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Hoofdweg.

De jongen fietste over het parallel aan de Hoofdweg gelegen fietspad. Hij kwam uit de richting van Schildwolde en reed in de richting van Siddeburen. Plotseling reed hij ter hoogte van de Kappershuttenweg de rijbaan van de Hoofdweg op en werd daar geschept door een in dezelfde richting rijdende 51-jarige uit Hellum afkomstige automobilist. Die kon een aanrijding niet meer kon voorkomen. De fietser werd met onbekend letsel overgebracht naar het UMCG.