20-04-2017, Mark Heikens 112Gr.

20-jarige jubileum Party Organisation Wagenborgen op 21 & 22 juli

Wagenborgen - Op maandagmorgen 6 maart werd door de organisatie het programma van de Stichting Party Organisation Wagenborgen 2017 bekend gemaakt.

Het tweedaagse evenement, dat op vrijdag 21 juli afgetrapt met een disco party met medewerking van JK Entertainment. Op zaterdag 22 juli zullen volkszanger André Hazes Jr. en Fragment Live het podium betreden in de feesttent aan de Elzen in Wagenborgen.

Net zoals voorheen gaande jaren zal er op de zaterdagmiddag een kindermiddag worden georganiseerd. Vanaf 14.00 uur zijn kinderen uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Het programma zal hiervan nog volgen. Op beide dagen is de feesttent vanaf 21.00 uur geopend. De voorverkoop van de entree kaarten is vanaf maandag 1 juni.

20-jarige jubileum

Komend jaar zal de Stichting Party Organisatie Wagenborgen hun 20-jarig jubileum vieren. Stichting P.O.W. werd in juni 1997 opgericht en is inmiddels de bekendste feestweekend van Wagenborgen geworden. In het jaar 1997 werd er besloten om een groot en breed examenfeest te organiseren voor het dorp Wagenborgen en omstreken.

Deze investering voor dit feest was voor de organisatie een grote gok, gezien de als organisatie destijds geen enkele verwachting hadden van eventuele inkomsten voor de feestavond. Uiteindelijk werd deze avond één groot succes, met ruim 125 bezoekers in een veel te kleine jeugdsoos, was het een geslaagd feestje! Hiermee was de eerste stap gezet voor POW, wat later zou groeien tot een stichting. Na het vervolgens organiseren van vele themafeesten en het opbouwen van een gezonde basis, werd in het jaar 2001 de stichting Party Organisation Wagenborgen officieel opgericht, aktes werden getekend in het notariaat van Winschoten.

Vanaf 2004, bleek dat het helaas steeds moeilijker werd om in die tijd een goed themafeest te plannen, zeker gezien het feit dat er ongeveer drie keer per jaar een avond werd georganiseerd. Gezien de ontwikkelingen in de loop van de tijd, ging de organisatie achter de schermen werken aan andere opzet, en werd er unaniem gekozen voor één groot jaarlijks terugkerend evenement. Een evenement voor een breed publiek, van jong tot oud.

In het jaar 2006 presenteerde P.O.W met trots de “powfeesten”. Op het podium stonden toen onder andere; Jannes, Erwin de Vries, Papa Di Grazzi & Koos Darwinkel (ism Jk- Entertainment). Ook in de daarop volgende jaren heeft onze stichting jaarlijks de “powfeesten” georganiseerd, met verschillende artiesten.

Namens 112Groningen zullen we ook komend jaar verslag doen van beide feestavonden in de feestent in Wagenborgen.