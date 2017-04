20-04-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Sloop van verwoeste appartementen begonnen (Video)

Veendam - Een sloopbedrijf is donderdagochtend begonnen met het slopen van de verwoeste appartementen aan de Julianalaan in Veendam.

In totaal worden zes tot acht appartementen die getroffen waren door de explosie gesloopt.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de schade is ontstaan door een gasexplosie, of opzet door de bewoner of technische falen de explosie heeft veroorzaakt kan niet meer worden vast gesteld. Het onderzoek ter plaatsen is dan ook afgelopen.