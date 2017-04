20-04-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Gewonde man door ambulance en brandweer uit bos gehaald

Leek/Roden - Donderdagmiddag is er een man gewond geraakt die in het bos tussen Leek en Roden aan het fotograferen was.

Hij zou over een hek klimmen waarbij de man ten val kwam en beenletsel opliep. Aldus omstanders was de man rond twee uur gevallen en heeft hij vanaf toen om hulp geroepen. Pas rond vijf uur werd de man door een voorbijganger aangetroffen en zijn de hulpdiensten ingeschakeld. Ambulance en brandweer zijn met spoed ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. De man is verdoofd en vervolgens op een brancard getild waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd.