20-04-2017, Jan-Pieter Nieuwenhuis

Grote brand oefening Roodeschool

Roodeschool - Donderdagavond heeft er een grote brandweer oefening plaatsgevonden aan de Hooilandseweg in Roodeschool.

De hoogwerker van Delfzijl en het brandweerkorps van Uithuizen hebben samen een succesvolle en leerzame avond gehad. Door veel te oefenen op branden waarbij een nauwkeurige samenwerking van belang is kan dat in de praktijk een verschil maken tussen het behouden of verliezen van een pand.

De slachtoffers van deze grote boerderij brand zijn gered en de brand is op tijd geblust. Beide korpsen kijken terug op een geslaagde avond. Op de kazerne zal nog een evaluatie gesprek plaats vinden.