21-04-2017

Weer een rijschoolhouder de fout in

Groningen - Met enige regelmaat controleert de politie de instructiebevoegdheid van rij-instructeurs. Gelukkig hebben de meeste instructeurs hun zaken goed voor elkaar.

Afgelopen woensdag controleerden ze op de Schweitzerlaan in Groningen een 74 jarige rij-instructeur uit Roden die op dat moment autorijles gaf. Het bleek dat de bevoegdheid van deze instructeur sinds 2014 verlopen was. Er werd proces-verbaal opgemaakt en de rijles is overgenomen door wel-bevoegde instructeur.