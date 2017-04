21-04-2017, Roderick Spijk - 112Groningen.nl

Uitslaande woningbrand aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden (Video)

Uithuizermeeden - De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een uitslaande woningbrand aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden.

De brandweer meldt via haar Twitteraccount dat alle bewoners en dieren veilig uit het pand zijn. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar Grip 1. Er werd een NL Alert gegeven. Denk er aan dat u geen rook in huis krijgt. Grip 1 gegeven wegens de hoeveelheid rook in combinatie met de harde wind(asbest) die over de woonwijk trekt en aanwezigheid asbest. Tv Noord Dvhn