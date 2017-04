21-04-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen bij brand in Winschoten (Video)

Winschoten - Bij een brand in een schuur aan de Lijsterbeslaan in Winschoten is vrijdagmiddag volgens de Veiligheidsregio zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Het vuur bedreigde omliggende panden maar de brandweer heeft dit weten te voorkomen.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er in de omgeving van de brand stukjes/flinters zijn neergekomen. Als u over deze stukjes heen loopt/ rijdt kunnen deze kapot gaan en kunnen er eventuele asbestvezels vrijkomen. aldus de Veiligheidsregio.



Om dit laatste te voorkomen is het gebied, waarin het verdachte materiaal naar beneden is gekomen afgezet.



Gespecialiseerd bedrijf

Een gespecialiseerd bedrijf zal vaststellen of het materiaal inderdaad asbest bevat en zal eventuele definitieve grenzen van het gebied met asbest vaststellen.



Maatregelen

Als u op een neerkomen stukje asbest kapot trapt kunnen de vezels bij u in huis komen. Deze vezels kunnen in theorie een risico vormen voor uw gezondheid. De veiligheidsregio neemt hiervoor de volgende maatregelen. Na vaststelling dat er daadwerkelijk gaat om asbest en nadat het vast gesteld is waar dit ligt word het opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Allereerst worden de wegen schoon gemaakt, daarna word de rest van het gebied schoon gemaakt.