21-04-2017, Politie

Politie zoekt eigenaar lammetje

Bourtange - Een onderkoeld lammetje dat alleen was is gered door de politie.

Het dier is naar een opvang gebracht. De agenten troffen het pas geboren lammetje eenzaam en onderkoeld aan in een weiland in Bourtange. Wie meer wet van de eigenaar kan 09008844 bellen.