21-04-2017, Quintin Stoetman & Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brand verwoest groot gebied aan riet in Winschoten

De brandweer van Winschoten had vrijdagavond de handenvol. De brandweer werd aangezien ze niet meer nodig waren weggeroepen bij een schuurbrand voor een forse buitenbrand aan de Tramweg in Winschoten op het terrein van de oude busmuseum.

Ter plekke bleek er een groot oppervlakte aan riet in de brand te staan. Het vuur breidde zich snel uit. Door middel van een vuurzweep heeft de brandweer het vuur weten te bestrijden. Een gebied van 20meter bij 250meter is verwoest.