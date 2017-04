22-04-2017, Martin Nuver

Uitslaande brand bij Multi Meubel Hoendiep (Video)

Groningen - Aan het Hoendiep in de stad Groningen is bij Multi meubel een forse brand uitgebroken van vrijdag op zaterdag. De schade is groot.

Er was veel rookontwikkeling, later werd de brand uitslaand. Ook een naastgelegen pand liep rookschade op. Meerdere brandweerwagens waren ter plaatse. Men blustte nog uren na. Over de oorzaak is niets bekend. o.a: Tv Noord Oogtv