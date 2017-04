22-04-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Grote brand in Zevenhuizen onder controle (Video)

Zevenhuizen - Zaterdagmorgen rond kwart over elf is er een brand uitgebroken in een schuur van een installatiebedrijf aan de Jonkersvaart in Zevenhuizen.

Al voor de aankomst van brandweer Leek sloegen de vlammen uit het dak en waren er dikke zwarte rookwolken te zien. De brandweer heeft direct opgeschaald naar middelbrand en daarna al snel naar grote brand. Hierdoor zijn voertuigen van Marum en de hoogwerker en dompelpomp uit Groningen ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen. NL-Alert Vanwege de enorme rookwolken die over het dorp Zevenhuizen trokken is er door de Meldkamer een NL-Alert uitgestuurd om men te adviseren ramen en deuren gesloten te houden. Exploderende gasflessen De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden en de extra afstand moeten nemen vanwege enkele exploderende gasflessen (Te zien in onderstaande video op 2:02 minuut). Brand meester Om half twee heeft de brandweer het sein 'brand meester' gegeven. Met een kraan zal de schuur uit elkaar getrokken worden om het goed te na te kunnen blussen wat waarschijnlijk nog enkele uren zal duren.