Omstanders vonden het slachtoffer op straat en waarschuwden via 112 de hulpdiensten. Door hen werd eerste hulp verleend. Dit werd later overgenomen door het personeel van de ambulancedienst. De gewonde fietser werd vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Meerdere agenten, waaronder verkeersspecialisten, werden door de Meldkamer Noord-Nederland naar Muntendam gestuurd. Al snel werd duidelijk dat de fietser was aangereden door een auto. Getuigen vertelden de agenten dit en ook was op de plaats van het ongeval een kentekenplaat achtergebleven. Na onderzoek werd duidelijk dat een 22-jarige inwoner van Zuidbroek de eigenaar van het voertuig was. Agenten gingen naar de woning van de man. Daar stond een auto met schade. Vervolgens werd de 22-jarige man aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau. Na een ademanalyse bleek de 22-jarige onder invloed van alcohol te verkeren. Reden genoeg om zijn rijbewijs in te vorderen. De verdachte werd vervolgens in een politiecel ingesloten. Verkeersspecialisten doen verder onderzoek.