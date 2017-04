22-04-2017, Politie.nl

Dieseldief aangehouden dankzij alerte burgers

Westerbroek - De politie heeft vrijdagnacht een 36-jarige man uit Oosterwolde aangehouden na een melding van een automobilist.

De verdachte is meegenomen naar het bureau voor onderzoek. Zijn auto, met daarin diverse hulpmiddelen om brandstof te kunnen stelen, is in beslag genomen.

Deze zag de auto van de verdachte staan op de Energieweg met de kofferbak open zonder dat er iemand bij stond of in zat. De melder vertrouwde het niet en belde de politie. Agenten troffen de verdachte bij zijn auto aan en controleerden de situatie. Daarbij bleek dat de man dieselolie had gestolen uit een graafmachine die daar stond.