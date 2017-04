22-04-2017, Jan-Pieter Nieuwenhuis 112Gr.

Dag na de brand schade goed te zien in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden was vrijdagmiddag een brand uitgebroken. De dag na de brand was de schade goed te zien. Er was weinig meer over van het pand.