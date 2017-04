22-04-2017, Michael Huising 112Gr.

Auto over de kop in Wildervank

Wildervank - Aan de Woortmanslaan in Wildervank is zaterdagmiddag een auto over de kop geslagen. De melding kwam intern door bij de brandweer nadat ze op zoek waren geweest naar een ree te water.

De bestuurster werd door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.Een berger heeft de auto geborgen. De brandweer hoefde weinig te doen.