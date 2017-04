22-04-2017, Marcel Uildriks & Michael Huising 112Gr.

Brandweerwedstrijden in Harkstede

Harkstede - Zaterdag werden de provinciale vaardigheidstoetsen TAS-HD gehouden in Harkstede. In totaal 7 ploegen uit de regio Groningen namen deel. Een van de 7 ploegen kwam uit Veendam.