22-04-2017

Brandweer blust schoorsteenbrand in Oosternieland

Oosternieland - Zaterdagmiddag is de brandweer uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan de Oosternielanseweg in Oosternieland.

Ter plaatse was er een forse rookontwikkeling waarneembaar bij de schoorsteen. De brandweer van Uithuizen & Delfzijl kwamen ter plaatse om de schoorsteen te inspecteren en te vegen. Na een uurtje keerden de manschappen weer terug naar de kazerne.