Hij fietste omstreeks die tijd over de Hoornsedijk, waar tussen het Emmaviaduct en het Overwinningsplein een onbekende man hem de weg blokkeerde. Deze man, in leeftijd volgens het slachtoffer ongeveer 50 jaar oud met kort haar, bedreigde hem met een mes. Onder die dreiging moest hij zijn portemonnee en telefoon afgeven. Daarna moest hij verder fietsen en ging de dader ook weg. Het slachtoffer meldde zich direct bij de politie en deed aangifte. Er is gezocht op de plek van de beroving.

Ook is er een Burgernetmelding uitgegaan. De dader, die een opvallend blauw vest droeg van het merk Le Coq Sportif, is tot op heden nog niet aangetroffen. Hebt u iets gezien rond deze tijd op de Hoornsedijk of hebt u naar aanleiding van het signalement informatie voor de politie, neem dan contact op met ons algemene nummer 0900 8844.