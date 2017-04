23-04-2017, Politie.nl

Man aangehouden na diefstal partij hardhout

Blauwestad - De politie heeft dankzij een alerte getuige zaterdagavond een 29-jarige inwoner van Noordbroek aangehouden op verdenking van diefstal van een partij hardhout. Dit hout lag in de Blauwestad en werd gebruikt voor het maken van walbeschoeiing.

Ook nu haalde hij weer een partij hardhout op. Inmiddels was de politie onderweg. Net buiten de Blauwestad kreeg de 29-jarige een stopteken. Hij werd aangehouden op verdenking van diefstal. Zijn auto en aanhanger werden in beslag genomen. Bij de woning van de man vonden agenten nog meer hardhout. Ook dit werd in beslag genomen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Namens het gedupeerde bedrijf moet nog aangifte worden gedaan.

Een getuige zag ’s avonds een man in de weer met palen. Deze partij lag opgeslagen om gebruikt te worden voor het maken van walbeschoeiing. De man bracht de palen naar zijn aanhanger en reed vervolgens weg. Gezien het tijdstip alle reden voor de getuige om de politie te waarschuwen via 112. Niet veel later zag de getuige de man wederom met zijn auto en aanhanger aan komen rijden.