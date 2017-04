24-04-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Fietser aangereden op de Nolenstraat

Hoogezand - Op het fietspad ter hoogte van de Nolenstraat in Hoogezand is maandagochtend rond 06.45 uur een fietser aangereden.

De fietser is in een ambulance onderzocht, of hij/zei uiteindelijk nog naar het ziekenhuis is gebracht is niet bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.