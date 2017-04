24-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver

Ongeval Grandpre Moliereweg

Groningen - Op de Grandpre Moliereweg in de stad heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Een auto en twee fietsers kwamen met elkaar in botsing.

Er vielen geen gewonden. Wel werden beide fietssters even gecontroleerd in de ambulance. De automobilist had de fietsers vermoedelijk in zijn dode hoek waarna een aanrijding plaats vond. De politie maakte een rapport op. Er was weinig schade.