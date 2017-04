24-04-2017, Gerrie de Groot/ OldambtNu.nl

Wederom brandstichting in voormalige verzinkerij Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten is maandagavond uitgerukt geweest voor een brand in de oude verzinkerij van WERWI aan de P. van Dijkstraat in Winschoten.

De brandweer ging met een tankautospuit en een hoogwerker ter plekke. Uit eindelijk bleek het mee te vallen en heeft de brandweer het vuur weten te bestrijden. De politie gaat uit van brandstichting. Het is vaker mis op deze locatie, waaronder in het oude bus museum.