25-04-2017, Mark Heikens 112Gr.

Brandweer Wagenborgen rukt uit voor brandalarm

Wagenborgen - Dinsdagmorgen omstreeks 08.01 uur moest de brandweer van Wagenborgen uitrukken naar Hotel de Wagenbergh in Wagenborgen voor een automatisch brandalarm.

In een ruimte van het gebouw ging een brandalarm af. Na een verkenning van de brandweer, werd er niks aangetroffen.

Het is niet bekend hoe het alarm in werking is gesteld.