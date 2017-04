26-04-2017, Mark Heikens 112Gr.

Mevrouw E. Haan-Zandinga uit Wagenborgen ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Wagenborgen - Op woensdag 26 april 2017 reikte burgemeester Gerard Beukema van de Gemeente Delfzijl een Koninklijke Onderscheiding uit aan Mevrouw E.Haan-Zandinga uit Wagenborgen.

Mevrouw Haan - Zandinga ontving de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. Mevrouw Haan was jarenlang collectant voor de Hartstichting en KWF. Voor de Petruskerk in Wagenborgen was zij lid van de Kerkenraad, bezorger van het Maandblad, de (kerst)bloemen en verjaardagskaarten bij zieken en ouderen en gastvrouw. Daarnaast was zij vrijwilliger bij

Muziekvereniging In Corpore en bezorgde ze maaltijden in het kader van het project tafeltje-dek-je.