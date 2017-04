26-04-2017, redactie

Aantal AZC`s dicht in Groningen & Drenthe

Groningen - De asielzoekerscentra van de COA in Bellingwolde, Onnen en Oude Pekela verdwijnen. En Oranje. Ook heeft dit personele gevolgen.

Ongeveer 1800 slaapplekken gaan verloren. In totaal blijven er na 1 oktober nog ongeveer 3400 bedden over in Groningen.

Landelijk gaan 45 azc’s dicht, 61 blijven open en 18 centra krijgen minder bewoners. Volgens het COA is dat nodig omdat het aantal asielzoekers fors is afgenomen.