01-05-2017, persbericht

Open Dag KNRM Eemshaven & Lauwersoog

Eemshaven - Zaterdag 6 mei aanstaande organiseert de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) reddingstation Eemshaven voor de 25ste keer haar landelijke open dag. Ook in Lauwersoog kunt u terecht.

De nationale Reddingbootdag is dé dag bij uitstek om actief kennis te maken met het reddingwerk op zee, de mensen die dit werk vrijwillig uitvoeren en het materieel van de KNRM. Reddingbootdag is een belevenis voor jong en oud. meevaren met de reddingboten en een plekje vergaren aan boord naast de schipper, een praatje met een echte redder en tot slot een onvergetelijk fotomoment op de reddingboot. In de Eemshaven zullen die dag de volgende reddingboten te bezichtigen zijn: De op Borkum gestationeerde Duitse reddingboot van de collega’s van de DGzRS, de voormalige reddingboot “Gebroeders Luden” uit Lauwersoog en de operationele reddingboot van reddingstation Eemshaven de “Jan en Titia Visser”. Uiteraard is er de mogelijkheid om met deze laatste twee een rondje mee te varen. Maar dat is nog niet alles. Er is ook veel aandacht voor de jeugd met o.a.: Een kleurwedstrijd, een speurtocht door het boothuis, schminken en er is een springkussen aanwezig. Daarnaast worden er spectaculaire KNRM films vertoond in de bovenzaal.

Ook zijn er dit jaar vele nieuwe artikelen met KNRM opdruk verkrijgbaar die tegen een donatie passen bij een ieder zijn portemonnee. Daarnaast zal de Reddingbrigade aanwezig zijn, de Politie Delfzijl en is de jeugdbrandweer van Delfzijl er met een aantal spectaculaire demonstraties. Schrijft u zich in als nieuwe donateur dan mag u ook een cadeau uitzoeken en zeker meevaren met de “Jan en Titia Visser”. Uiteraard zal de dag ook muzikaal worden omlijst door o.a. optredens van het Folk – en Shantykoor Westerstörm. Moe geworden van alle indrukken?? Dan kunt u onder het genot van een kop koffie of frisdrank en lekkere hapjes even bijkomen op ons terras. Kortom: Een dag om niet te missen! De vrijwilligers van station Eemshaven verwelkomen u van harte aankomende 6 mei van 10.00 – 16.00u aan de Borkumweg 5 in de Eemshaven! U komt toch ook?< Reddingbootdag duurt van 10:00 tot 16:00 uur en wordt in 45 plaatsen langs de Noordzeekust, de Zuid- Hollandse en Zeeuwse wateren en aan het IJsselmeer gehouden.

Kijk op de website www.reddingbootdag.nl voor routebeschrijvingen, plaatselijke programma’s, richtlijnen voor bezoekers en nog veel meer.

Ook in Lauwersoog kunt u kijken bij de KNRM op 6 Mei.