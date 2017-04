26-04-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Veel fietser overtreden regels in binnenstad

Groningen - In de binnenstad van Groningen rijden veel fietsers, helaas weten veel fietsers niet, of nog niet wat alle regels zijn.

Om een voorbeeld te noemen: De Oosterstraat en Gelkingestraat zijn één richtingswegen. Dit is mede omdat de bussen hier rijden. Veel fietsers kijken niet goed naar de borden of kennen de betekenis van de borden niet, waardoor ze of tegen het verkeer in rijden of op de stoep gaan rijden. Hieronder kan je in een overzicht zien wat nou de boetes zijn die je kunt krijgen wanneer je de regels overtreed.