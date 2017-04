26-04-2017, Mark Heikens 112Gr.

Twee personen vast in hoogwerker in Wagenborgen (Video)

Wagenborgen - Achter een boerderij aan de G. Boelmanweg in Wagenborgen kwamen woensdagavond twee mannen vast te zitten in een hoogwerker.

Tijdens het testen kwam de hoogwerker vast te staan en kon niet meer naar beneden. De brandweer van Delfzijl heeft met een hoogwerker de twee mannen veilig aan de grond weten te krijgen. Tv Noord Dvhn