27-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver

Persoon te water bij Florakade Groningen (Video)

Groningen - Aan de Florakade hebben de hulpdiensten donderdagmorgen(Koningsdag) een man uit het water gehaald.

Omstanders hielden de persoon vast zodat hij niet onder water kon gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het UMCG gebracht. Over de oorzaak is niks bekend. De politie bracht zijn kleding weg. Na een kwartier keerden de hulpdiensten terug.

Beelden op Oogtv nieuws

Tv Noord

Dvhn