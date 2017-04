27-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Sam & Jordi

Kingsland 2017 groot feest in het Stadspark

Groningen - Kingsland 2017 in het Stadspark was een groot succes. Vanaf 12:00 uur was er muziek en drukte in het park. Het was door de hele stad heen te horen maar er was een vergunning vanwege Koningsdag. Ruim 22.000 bezoekers waren er.

O.a dj’s Don Diablo, Sunnery James & Ryan Marciano en Afro Jack waren in het park. Ook deed men nog een bijzondere recordpoging. Ter ere van Koningsdag zetten mensen op vijf verschillende festivallocaties in Nederland samen het Wilhelmus in. Dat ging heel mooi. De organisatie was tevreden over het mooie feest dat voor de 2e keer werd gehouden.