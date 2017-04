27-04-2017, Michael Huising 112Gr.

Stroompaddenstoel in brand in Veendam

Veendam - Koningsdag rond 22.35 uur werd er een gebouwen brand gemeld aan het Beneden Westerdiep in Veendam.

Ter plaatse bleek het te gaan om een stroompaddenstoel die voor een pand stond die in aanbouw is. De brandweer heeft de brand met poeder geblust en was snel brandmeester.

Het is niet bekend of de brand door kortsluiting of op een andere manier is ontstaan.