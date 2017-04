28-04-2017, Marc Dol 112Groningen.nl

Ooievaarskoppel krijgt hulp van buurtbewoners

Stadskanaal - Een ooievaarskoppel in Stadskanaal kan op assistentie uit de buurt rekenen.

Het koppel, wat al enige tijd in Stadskanaal woont, moest noodgedwongen op zoek naar een nieuw nest nadat de boom waarin zij hun nest eerst hadden is weggehaald.

De boom die zij hadden gekozen om hun nieuwe nest in te bouwen bleek echter niet de beste keuze. De takken die door het paar werden gebruikt om hun nest te bouwen vielen steeds naar beneden. Buurtbewoners hebben hierop actie ondernomen.

De buurtbewoners hebben contact met de gemeente en een gespecialiseerd bedrijf gehad. Dit bedrijf zou, pro deo, een nest(paal) plaatsen waarin de ooievaars kunnen verblijven. Het plaatsen hiervan zou vrijdag om 10.00 uur plaatsvinden.

Vrijdagochtend bleek echter dat de ooievaars er toch in geslaagd waren een nest te bouwen in de door henzelf gekozen boom. Omdat ooievaars beschermde dieren zijn kon de gemeente, nu het nest al zo ver gevorderd was, geen toestemming geven met een hoogwerker bij de dieren in de buurt te komen. De buurtbewoners hadden hier begrip voor.