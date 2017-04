28-04-2017, Sander Graafhuis 112Gr.

Ongeval N7 Groningen

Groningen - Op de N7 was vrijdagmiddag rond 14:00 uur een ongeval gebeurt. De oorzaak is nog onbekend. 1 rijstrook richting Lewenborg was afgesloten.

Poort heeft zorggedragen voor de afsleep. Over de schade is niets te zeggen. Niemand raakte gewond.