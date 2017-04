28-04-2017, redactie

Pizza laat brandweer uitrukken

Groningen - Bij de Hofstraat in de stad was van donderdag op vrijdag een woningbrand. Het viel allemaal mee.

Ter plaatse bleke het te gaan om een aangebrande pizza in een oven. Er was enige rook in de keuken. De brandweer kon al snel terugkeren.