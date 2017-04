28-04-2017, Joey Lameris 112gr. & Lameris Fototgrafie

Opnieuw brandstichting in oude Hotelschool

Groningen - Vrijdag aan het eind van de middag moest de Groninger brandweer uitrukken voor een gebouwbrand aan de Van Ketwichverschuurlaan.

Ter plaatse bleek het wederom te zijn in het oude hotelschool gebouw. Op de bovenverdieping was brand uitgebroken in de liftschaft. Het vuur was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Het gaat vermoedelijk wel om brandstichting omdat het nu al de 2e keer is in korte tijd. De politie onderzoekt de zaak. Na 30 minuten keerde men terug naar de kazerne.

De vorige brand (15-04-17)