28-04-2017, Ingezonden

Hond `Nala`vermist

Groningen - Op de foto’s ziet u NALA. Ze wordt vermist in Groningen vanaf de Plutolaan sinds 10-04-2017.

Nala komt uit Roemenië en is nog maar kort in Nederlan. Ze is erg angstig, als je haar ziet gelieve haar niet zelf benaderen of achteraan gaan maar BELLEN

06-45979057 of 06-38260153