29-04-2017, Foto's: Romke Notenbomer/112marum.nl

Worst bakken loopt (bijna) verkeerd af

Tolbert - Het bakken van enkele worsten liep vanavond bijna verkeerd af.

Een bewoner van de Hoofdstraat in Tolbert dacht vanavond van een lekkere snack te kunnen genieten. Hij wilde een aantal worsten bakken, maar viel even later op de bank in slaap. Of de man door buren is gewekt, of zelf wakker is geworden, is niet bekend. De man kon later in de frisse buitenlucht weer enigszins op verhaal komen. De brandweer van Leek die snel ter plaatse was, heeft de woning geventileerd en later nog een CO-meting gedaan.