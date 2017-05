01-05-2017, Martin Nuver

Gerrit Krolbrug blijft voorlopig gestremd

Groningen - Weer is er een brug geramd door een binnenvaartschip. De Korrewegbrug (Gerrit krolbrug) is daardoor niet voor auto`s toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen wel erover.

Vrijdagavond werd de brug geramd. Verkeersregelaars en borden worden ingezet om mensen te waarschuwen. Hoelang de stremming gaat duren is nog onduidelijk. Je moet dus tijdelijk omrijden, er komt veel verkeer over deze brug.

De winkels zijn bereikbaar via de Kardingeweg & de Ulgersmaweg. Er komen gelijk minder klanten aldus een aantal bedrijven. `Hier zijn we niet blij mee`. Pas volgende week wordt duidelijk hoelang de brug gstremd is. De brug zal al vervangen moeten worden door een nieuwe. DTS kwam ter plaatse.

