29-04-2017, Politie.nl

Politie zoekt getuigen van straatroof

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van een op donderdagavond op Koningsdag gepleegde straatroof.

Deze vond plaats tussen 17.45 en 18.00 uur op de Merwedestraat in Groningen. Een 44-jarige Assenaar die ter hoogte van het tunneltje liep werd daar aangesproken door twee onbekende mannen. Die grepen hem vast, bedreigden hem en namen zijn rugzak af. Hierna namen ze de benen.

Eén van de mannen rende in de richting van de Hereweg. Het betrof een man met een getinte huidskleur, zwart kroeshaar, lichte baardgroei, ongeveer 1.80 groot, tussen de 35 en 40 jaar oud en een gebit dat bestond uit slechts enkele tanden. Hij was gekleed in een blauwe spijkerbroek en een zwarte gewatteerde gladde winterjas. De andere man rende in de richting van het station. Hij was in het zwart gekleed, ongeveer 1.80 groot en had zwart haar.