29-04-2017, Politie.nl

Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in Koningsnacht

Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van een van woensdag op donderdag gepleegde ernstige mishandeling.

Deze vond in de Koningsnacht plaats tussen 02.30 en 03.30 uur. Het slachtoffer, een 22-jarige jongeman uit Wagenborgen, bevond zich lopend in de Peperstraat ‘toen het licht bij hem uitging’. Na enige tijd wordt hij liggend op straat wakker, gaat staan en loopt door. Kort hierna ontmoet hij zijn vrienden die vaststellen dat hij gewond is aan zijn hoofd en kaak. Als hij zich geruime tijd later onder doktersbehandeling in het ziekenhuis laat stellen blijkt dat zijn kaak op twee plaatsen gebroken is.

De politie heeft het vermoeden dat het slachtoffer niet gevallen is of iets dergelijks maar dat er sprake is geweest van een mishandeling. Bent u getuige geweest van een mogelijke vechtpartij/mishandeling in de Peperstraat omstreeks de genoemde tijdstippen of heeft u de jongeman zien liggen en de politie hier nog niet over gesproken, bel dan met 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).