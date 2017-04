29-04-2017, Johan Wildeboer & Patrick Wind

Gewonde bij ongeval op de Driebondsweg

Groningen - Op de Driebondsweg heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij 1 licht gewonde viel.

Een auto die vanaf de Middelberterweg kwam zag een auto die op de Driebondsweg reed over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. Er waren meerdere kinderen bij betrokken. Een vrouw met nekklachten is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.

De kinderen kregen een goodbear. De VOA deed onderzoek. De brandweer hoefde niks te doen. De Driebondsweg was tijdelijk afgezet.