29-04-2017, Sam & Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver

Persoon te water bij Herebrug Groningen

Groningen - Op de Herebrug is zaterdagavond om 23:45 uur een persoon te water geraakt door nog onbekende oorzaak. Hij werd er snel uitgehaald.

De brandweer kon al snel terugkeren. Het slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.