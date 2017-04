30-04-2017, redactie

Veranda in brand bij Onstwedde

Onstwedde - In Onstwedde is van zaterdag op zondag aan de Wessinghuizerweg de veranda van een woning in de brand gevlogen door nog onbekende oorzaak.

Een deel van het dak moest daarbij gesloopt worden. Er is forse schade aan het pand. Recherche doet onderzoek naar de oorzaak.