Brandweer zoekt tevergeefs naar te water geraakte ree

Garrelsweer - De brandweer van Loppersum is zondagmiddag tevergeefs uitgerukt voor een te water geraakte ree.

Voorbijgangers zouden een ree hebben zien zwemmen in het Damsterdiep. Bij aankomst van de brandweer werd de ree niet meer gevonden. Waarschijnlijk is het diertje via een wal op de kant geklommen. Na 20 minuten keerde de brandweer weer retour.