22-05-2017, redactie

Zaterdag 27 mei open dag in Ten Boer

Ten boer - De brandweer uit Ten Boer organiseert op zaterdag 27 mei een open dag. Vanaf 10.00 uur start de dag op het Koopmansplein met allerlei activiteiten voor jong en oud.

Om 17.00 eindigt het programma.



De activiteiten



De brandweer geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het brandweervak. Zo worden er diverse brandweervoertuigen gepresenteerd, waaronder de hoogwerker. Daarnaast kan het publiek

zelf ervaren hoe snel rookontwikkeling het zicht ontneemt in de rookcontainer. Ook is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Diverse hulpdiensten



Naast de brandweer zijn er ook andere hulpdiensten aanwezig waaronder de Bosbrandweer met een

Amerikaanse brandweerwagen, 112 Groningen incl. webshop, Ambulancezorg Groningen en Brandweer museum

Hoogezand. Ook is er de mogelijkheid voor het aanschaffen van bijvoorbeeld rook‐/koolmonoxide melders en brandblussers.

Komt u ook 27 mei?