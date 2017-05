30-04-2017, Marc Dol/112Gr.

Motorrijder(21) overleden na eenzijdig ongeval in Wedde (video)

Wedde - Zondagmiddag is een 21-jarige motorrijder uit een klein dorp in de gemeente Stadskanaal overleden na een eenzijdig ongeval.

De man reed met drie andere motorrijders over de Hoornderweg in Wedde waar de man door nog onbekende reden in de sloot terecht kwam. De overige drie motorrijders reden voor het slachtoffer en merkten dat de man niet meer achter hen reed en troffen de man aan in de sloot. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.