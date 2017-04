30-04-2017, Marc Dol/112Gr.

Motorrijder overleden na eenzijdig ongeval in Wedde (video)

Wedde - Zondagmiddag rond 5 uur is er een eenzijdig ongeval gebeurt op de Hoornderweg in Wedde.

Hierbij is een motorrijder door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in een droge sloot tot stilstand gekomen. De motorrijder raakte hierbij ernstig gewond. Hulpdiensten waaronder het personeel van de traumahelikopter hebben hulp verleend maar de man is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt de toedracht naar dit tragische ongeval.